Юриста Илью Новикова внесли в список «экстремистов и террористов»
Росфинмониторинг включил юриста и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова в перечень «террористов и экстремистов». Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Новиков внесен в реестр с пометкой в виде звездочки (*). Этим символом Росфинмониторинг отмечает людей, которых подозревают в причастности к терроризму. При этом официально о возбуждении дела по такой статье против юриста не сообщалось, отмечает «Медиазона».
В июне московский суд заочно приговорил Илью Новикова к восьми с половиной годам лишения свободы по обвинению в распространении «фейков» про армию РФ. Поводом для дела послужило интервью, в котом юрист говорил о причастности российских военных к убийствам мирных жителей Бучи.
Илья Новиков в качестве адвоката участвовал в ряде резонансных судебных разбирательств в России и Украине. Он был защитником на процессах против ФБК и «Мемориала», представлял интересы украинской летчицы Надежды Савченко, украинского режиссера Олега Сенцова и бывшего президента Украины Петра Порошенко.
С 2021 года Новиков живет в Киеве. После начала полномасштабной войны в Украине юрист вступил в территориальную оборону. В России Новикова включили в реестр «иноагнетов», лишили статуса адвоката, а также завели на него уголовное дело по статье о госизмене (статья 275 УК) в форме «перехода на сторону противника». Он находится в розыске.