Служба безопасности Грузии расследует подготовку к убийству Бидзины Иванишвили. Воевавших в Украине грузинских добровольцев вызывали на допрос

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии расследует дело о подготовке убийства основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили, сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование ведется по уголовным статьям о подготовке теракта и заговоре с целью свержения государственной власти. По версии спецслужбы, покушение на Иванишвили пытались организовать бывшие высокопоставленные чиновники и сотрудники правоохранительных органов Грузии, которые сейчас находятся в Украине.

«Цель упомянутых преступных действий — свержение государственной власти насильственным путем на фоне создания беспорядков и ослабления власти», — утверждают в СГБ. Проводятся активные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых на допросы вызывают свидетелей. О деталях дела в СГБ не сообщили.

Спецслужба отметила, что распространила это заявление в связи с «высоким общественным интересом» — с 20 июля, пишет издание Paper Kartuli, сообщается о том, что грузинских добровольцев, воевавших в Украине, вызывают на допросы. В частности, доброволец и участник митингов против грузинского закона об «иноагентах» Надим Хмаладзе рассказывал, что его вызвали на допрос «по делу о терроризме и государственном перевороте».

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что добровольцы и их адвокаты не могут говорить о деталях дела, поскольку оно засекречено, но многие из них считают допросы попыткой властей дискредитировать грузинских бойцов, воевавших против России в Украине.

Командир воюющего за Украину «Грузинского национального легиона» Мамука Мамулашвили говорил The Insider, что около 300 человек из его формирования объявлены в розыск в Грузии. Он связывал розыск бойцов грузинскими правоохранительными органами с тем, что добровольцев формирования объявили в розыск в России.

«Я предсказывал такое развитие событий [уголовное преследование граждан Грузии, воевавших на стороне Украины] после того, как Россия начала объявлять нас [бойцов „Грузинского легиона“] в розыск. Это делалось для того, чтобы у грузинского правительства были основания нас арестовывать», — говорил Мамулашвили. При этом он утверждал, что не знаком с Хмаладзе и другим фигурантом дела активистом грузинского «Антиоккупационного движения» Лаша Чигладзе, которого также вызвали на допрос.

«Грузинская мечта» — правящая партия Грузии с 2012 года. Оппозиция неоднократно обвиняла «Грузинскую мечту» и ее основателя Бидзину Иванишвили в пророссийской позиции. В частности, в последние годы партия продвигает ряд законов, которые похожи на законы, принятые в России. Среди них — закон об «иноагентах» и поправки «О семейных ценностях», предусматривающие запрет на трансгендерный переход и распространение информации, связанной с ЛГБТК+.

На фоне принятия закона об «иноагентах» Евросоюз приостановил процесс присоединения Грузии к блоку. США заявили о пересмотре отношений с Грузией и отложили совместные военные учения.

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