Президент Грузии оспорила в Конституционном суде закон об «иноагентах»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала в Конституционный суд иск о несоответствии закона об «иноагентах» конституции страны. Об этом на брифинге сообщил парламентский секретарь главы государства Георгий Мсхиладзе.

Он пояснил, что президент в своем иске указала, что закон, среди прочего, противоречит 78-й статье конституции, согласно которой все конституционные органы власти должны в рамках своих полномочий способствовать полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. В иске также оспаривается ряд норм закона, которые нарушают основные права граждан, гарантированные конституцией.

«Этим обращением президент просит приостановить действие этого закона и, в конечном счете, окончательно отменить его», — заявил Мсхиладзе.

Как отмечает «Civil Georgia», грузинские неправительственные организации и оппозиционные депутаты готовят аналогичное обращения в Конституционный суд. Обращение президента также поддержал обмудсмен Грузии Леван Иоселиани, заявив о своей готовности принять участие в процессе.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает создание специального реестра, в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20%. Они должны будут публиковать годовой финансовый отчет. Парламент Грузии одобрил закон в третьем чтении 14 мая. После этого Зурабишвили наложила на него вето, однако парламент смог его преодолеть в конце мая.

Обсуждение и принятие закона сопровождались массовыми протестами в Тбилиси. Противники законопроекта называют его калькой с российского закона об «иностранных агентах». Документ также раскритиковали в США и Европе. После принятия закона Госдепартамент США объявил, что вводит новую политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за «подрыв демократии» в стране. В Евросоюзе отмечали, что принятие закона станет «серьезным препятствием» на пути Грузии к вступлению в ЕС. В начале июля стало известно, что Евросоюз приостановил процесс присоединения Грузии к блоку.

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