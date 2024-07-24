«Коммерсант» сообщил о задержании главы Военно-строительной компании Минобороны РФ. Его работу курировал бывший замминистра Тимур Иванов

В Москве задержали 46-летнего гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрея Белкова. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (статья 285.4 УК), сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным издания, ранее Белков уже давал следователям пояснения по этому делу. В последний раз его допросили в качестве подозреваемого, а затем задержали. Как ожидается, следствие вскоре попросит суд арестовать главу ВСК.

Претензии следствия напрямую не связаны с работой Белкова в ВСК, пишет «Коммерсант». Полиция Москвы возбудила уголовное дело год назад — в июле 2023 года. Изначально речь шла о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

По версии следствия, в 2019 Белков, который на тот момент руководил Главным военно-строительным управлением (ГВСУ) по специальным объектам, должен был купить томограф для лечебно-диагностического центра Минобороны.

Для закупки Белков привлек свою знакомую Елену Ляхович, которая нашла возможного поставщика — дилера крупнейшей немецкой компании. Что это за компания, не уточняется. «Коммерсант» отмечает лишь, что фирма ушла с российского рынка из-за санкций и не могла бы выполнить контракт.

ГВСУ заключило договор на поставку оборудования с ООО «Партнер Плюс», где учредителем была Ляхович, а руководителем — ее доверенное лицо. «Затем, по версии следствия, был разыгран спектакль с якобы проведенным тендером, где все роли были заранее распределены, а победитель известен», — пишет «Коммерсант».

По фиктивным документам подставной руководитель «Партнер Плюс» получил всю сумму по контракту — 121 миллион рублей, часть из которой передал участникам преступной группы, а другую часть компании-дилеру. Реальная стоимость томографа составила 76 миллионов рублей.

В действиях Ляхович и ее главного бухгалтера Виктора Билько следствие усмотрело мошенничество. Их задержали а октябре 2023 года. Сейчас Ляхович, у которой четверо детей, находится под домашним арестом. В отношении Белкова возбудили отдельное дело — о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Признал ли глава ВСК вину, неизвестно. Белкова, по данным «Коммерсанта», отстранили от должности, но пока не уволили. ВСК, которую тот возглавляет, строит арсеналы, базы, полигоны, штабы, аэродромы и жилые дома.

Бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова задержали и арестовали в апреле. Генерала обвинили в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) — на 1,2 миллиарда рублей.

Следствие утверждает, что Иванов, курируя вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, «вступил в сговор с третьими лицами» для получения взяток «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны».

Иванов не признал вину и отказался от сделки со следствием. Генерал просил отпустить его из-под стражи, потому что он воевал. Суд отказал.

Аресты в Минобороны

В России за месяц арестовали четырех генералов Троих подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей. Еще одного — в мошенничестве. Такой «чистки» в Минобороны еще не было

Аресты в Минобороны

В России за месяц арестовали четырех генералов Троих подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей. Еще одного — в мошенничестве. Такой «чистки» в Минобороны еще не было