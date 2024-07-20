Суд отказался отпустить из-под ареста бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, в крупном мошенничестве. Об этом пиштет ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Адвокаты Иванова просили изменить ему меру пресечения, так как он «имеет награды и благодарности, в том числе государственные» и «является участником боевых действий».

Суд не счел эти доводы достаточным основанием для отмены ареста, отметив, что находясь на свободе Иванов может скрыться от следствия или «иным образом воспрепятствовать расследованию дела». Арест бывшего чиновника продлили до 23 сентября.

Иванов находится под арестом с 24 апреля. Он не признает вины и отказывается от сделки со следствием.

Иванов — один из трех генералов, задержанных по подозрению в получении взяток всего лишь за один месяц. Тогда же бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова обвинили в мошенничестве.

В начале мая Владимир Путин сменил министра обороны, занимавшего эту должность 12 лет. Его место занял Андрей Белоусов, бывший вице-премьер по экономическим вопросам.

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