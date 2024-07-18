ТАСС: бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов отказался от сделки со следствием
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки, отказался заключать досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, Иванов «настаивает на своей невиновности».
Защита Иванова не стала комментировать эту информацию, сославшись на подписку о неразглашении деталей следствия.
О задержании Тимура Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы отправил Иванова в СИЗО. Генерала обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) — на 1,2 миллиарда рублей. Следствие утверждает, что Иванов, курируя вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, «вступил в сговор с третьими лицами» для получения взяток «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны». 20 июня суд продлил Иванову арест. Он отрицает вину.
По делу Иванова также проходят бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. Их тоже арестовали.
«Коммерсант» сообщал, что следствие предлагало бизнесмену Александру Фомину, обвиняемому в даче взятки Иванову, освобождение от уголовной ответственности в обмен на «деятельное раскаяние», но он отказался. Представитель Следственного комитета говорил в суде, что Фомин обладает «значительными финансовыми ресурсами и является доверенным лицом заместителя министра обороны Иванова».