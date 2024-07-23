«Проект»: инициатором национализации автодилера «Рольф» был глава службы безопасности Путина

Глава Службы безопасности президента РФ Алексей Рубежной был инициатором включения крупнейшего российского автодилера «Рольф» в список на национализацию. Об этом пишет «Проект» со ссылкой на собеседника, знакомого с менеджментом «Рольфа».

Издание также утверждает, что Рубежной добился передачи компании своему близкому знакомому Умару Кремлеву — главе Международной боксерской ассоциации.

«Никакого Кремлева в числе претендентов на покупку не фигурировало, мы такого бизнесмена не знали. Насколько мы знаем, Рубежной пролоббировал у Путина включение автосалонов в список на национализацию, а потом пролоббировал и нового собственника, этого Кремлева», — сказал собеседник журналистов.

В марте 2024 года гендиректором «Рольфа» стал Роман Антонов — человек, «тесно связанный с Кремлевым», утверждает «Проект». Антонов, по данным издания, значится директором двух компаний Кремлева. Сам Кремлев проводит встречи с ключевыми сотрудниками «Рольфа».

«Проект также обратил внимание, что после перехода «Рольфа» под контроль Кремлева логотип автодилера стал появляться на афишах мероприятий Федерации бокса России, в которой Кремлев ранее занимал должность генерального секретаря.

Алексей Рубежной был назначен на пост главы Службы безопасности президента России в июне 2016 года.

В феврале 2024 года суд в Санкт-Петербурге по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в пользу государства активы «Рольф». Ведомство просило передать государству все акции автодилера и его дочерних компаний, а также 100% долей в их уставных капиталах. Прокуратура объясняла свой иск тем, что основатель «Рольфа» Сергей Петров совмещал депутатские полномочия с управлением компанией в 2007-2016 годах. Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче компании «Рольф» во временное управление Росимущества, применив таким образом механизм, созданный для фактической национализации активов «недружественных» стран.

Сам Петров говорил, что планирует добиваться в зарубежных судах компенсации от российский властей за национализацию компании. В качестве примера он приводил дело бывших акционеров ЮКОСа, которым суд в Нидерландах присудил компенсацию более 50 миллиардов долларов, посчитав, что российские власти незаконно национализировали компанию. Российские власти решение нидерландского суда выполнять не стали.

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