Пострадавшие при теракте в «Крокусе» и родственники погибших подали коллективный иск к «Ингосстраху»

Группа истцов — пострадавшие при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» и родственники погибших — подали в Замоскворецкий районный суд Москвы коллективный иск к страховой компании «Ингосстрах». Об этом 23 июля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО „Крокус Интернешнл“ и СПАО „Ингосстрах“», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что суд пока не принял решение принять иск к производству.

«Ингосстрах» застраховал здание «Крокуса», которое было почти полностью уничтожено при теракте. По оценкам экспертов, писали «Ведомости» и Forbes, ущерб концертному залу от теракта составил от 10 до 12 миллиардов рублей. «Ингосстрах» сообщал в мае, что решение о страховом случае из-за ущерба «Крокусу» пока не принято.

Группа террористов ворвались в «Крокус Сити Холл» 22 марта перед началом концерта группы «Пикник», открыла стрельбу по посетителям и устроила пожар. В результате теракта, по официальным данным, погибли не меньше 145 человек и пострадали 695 человек. Исполнители теракта пытались скрыться на автомобиле, но их задержали в Брянской области. Обвиняемых в теракте и людей, которые, по версии следствия, помогали террористам, арестовали. Потерпевшими по делу о теракте признали более 1700 человек.

Адвокат Игорь Трунов, президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры», представляющий интересы пострадавших при теракте, сообщил в апреле, что инициативная группа подала в СК заявление с требованием возбудить против владельцев «Крокуса» уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сын владельца концертного зала Араза Агаларова Эмин Агаларов говорил, что система пожаротушения и охрана концертного зала сработали штатно. Фигурантами уголовного дела об оказании небезопасных услуг стали два сотрудника «Крокуса».

Читайте также

Почему «Крокус Сити Холл» так быстро сгорел? Это похоже на «Зимнюю вишню»? Пытаемся разобраться, почему этот пожар был настолько разрушительным

Читайте также

Почему «Крокус Сити Холл» так быстро сгорел? Это похоже на «Зимнюю вишню»? Пытаемся разобраться, почему этот пожар был настолько разрушительным