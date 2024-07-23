Пострадавшие при теракте в «Крокусе» и родственники погибших подали коллективный иск к «Ингосстраху»
Группа истцов — пострадавшие при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» и родственники погибших — подали в Замоскворецкий районный суд Москвы коллективный иск к страховой компании «Ингосстрах». Об этом 23 июля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО „Крокус Интернешнл“ и СПАО „Ингосстрах“», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что суд пока не принял решение принять иск к производству.
«Ингосстрах» застраховал здание «Крокуса», которое было почти полностью уничтожено при теракте. По оценкам экспертов, писали «Ведомости» и Forbes, ущерб концертному залу от теракта составил от 10 до 12 миллиардов рублей. «Ингосстрах» сообщал в мае, что решение о страховом случае из-за ущерба «Крокусу» пока не принято.
Группа террористов ворвались в «Крокус Сити Холл» 22 марта перед началом концерта группы «Пикник», открыла стрельбу по посетителям и устроила пожар. В результате теракта, по официальным данным, погибли не меньше 145 человек и пострадали 695 человек. Исполнители теракта пытались скрыться на автомобиле, но их задержали в Брянской области. Обвиняемых в теракте и людей, которые, по версии следствия, помогали террористам, арестовали. Потерпевшими по делу о теракте признали более 1700 человек.
Адвокат Игорь Трунов, президент юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры», представляющий интересы пострадавших при теракте, сообщил в апреле, что инициативная группа подала в СК заявление с требованием возбудить против владельцев «Крокуса» уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сын владельца концертного зала Араза Агаларова Эмин Агаларов говорил, что система пожаротушения и охрана концертного зала сработали штатно. Фигурантами уголовного дела об оказании небезопасных услуг стали два сотрудника «Крокуса».