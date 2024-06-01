«Коммерсант»: два сотрудника «Крокус Сити Холла» стали фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Двум сотрудникам «Крокус Сити Холла» предъявили обвинение по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, выяснила газета «Коммерсант».

По данным издания, дело возбудили 25 марта — через три дня после теракта. Первоначально оно расследовалось в отношении неустановленных лиц. Его объединили с делом о самом теракте.

В апреле агентство ТАСС писало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против ответственного за пожарную безопасность «Крокуса» и начальника пожарной команды концертного зала. Источники «Коммерсанта», близкие к следствию, эту информацию опровергли, заявив, что двум работникам «Крокус Сити Холла» изначально инкриминировали статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. При этом начальника пожарной команды концертного зала среди них нет.

По словам источников, претензии следствия к фигурантам главным образом сводятся к тому, что пожарные выходы в концертном зале были закрыты, из-за чего многие зрители не смогли покинуть горящее здание. В результате около 80 человек погибли, прячась в различных помещениях, в том числе туалетах, поясняет издание.

Сами сотрудники «Крокуса», которых отпустили под подписку о невыезде, вину не признают. Они утверждают, что пожарные выходы были открыты, однако люди не смогли ими воспользоваться, поскольку на их пути встали вооруженные преступники, сообщил источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах.

Как пишет издание, в настоящее время по делу уже назначена пожарно-техническая экспертиза. Однако следствию еще предстоит разобраться, кому принадлежали помещения, в которых из-за угарного газа погибли люди. «Коммерсант» поясняет, что, например, туалеты, в которых были найдены тела, уже относятся к выставочному центру «Крокус Экспо», у которого есть свое руководство и свои ответственные за пожарную безопасность люди.

22 марта 2024 года несколько террористов ворвались в «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник» и открыли огонь по людям. В зале начался пожар, конструкции почти полностью обрушились. В результате теракта погибли, по официальным данным, не меньше 144 человек.

В начале апреля адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы потерпевших при теракте, рассказал РИА Новости, что инициативная группа подала в СК заявление о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, против владельцев «Крокус Сити Холла».

Владелец площадки Араза Агаларова в разговоре с РБК утверждал, что система пожаротушения, установленная в зале, во время теракта сработала штатно. Его сын Эмин Агаларов говорил, что эвакуационные выходы работали в штатном режиме, однако люди пытались выйти через запертые двери для персонала.

Читайте также

Почему «Крокус Сити Холл» так быстро сгорел? Это похоже на «Зимнюю вишню»? Пытаемся разобраться, почему этот пожар был настолько разрушительным

Читайте также

Почему «Крокус Сити Холл» так быстро сгорел? Это похоже на «Зимнюю вишню»? Пытаемся разобраться, почему этот пожар был настолько разрушительным