Пострадавшие при теракте в «Крокусе» обратились в СК с заявлением против владельцев концертного зала

Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 11 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» подали заявление в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело против владельцев «Крокуса» об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Трунова.

По его словам, заявление подано от имени 11 потерпевших, среди них Иван Поморин, глава съемочной группы, которая должна была в день теракта снимать концерт группы «Пикник» в «Крокусе», а также родственники погибших при нападении террористов.

В заявлении на имя главы СК Александра Бастрыкина сказано, что владельцы «Крокуса» могли не в должной мере заниматься противопожарной защитой объекта. Так, в документе говорится, что занавес сцены в концертном зале загорелся «в течение нескольких секунд», что, по мнению защиты, может свидетельствовать о нарушении противопожарных норм: занавес должен быть изготовлен из огнеустойчивого полотна с покрытием из специального состава.

«В течение нескольких секунд после начала пожара загорелись и поддерживали горение кресла зрительного зала, в то время как они должны быть изготовлены из огнестойких материалов», — указано в заявлении. В документе также утверждается, что «Противопожарная водяная завеса» и система дымоудаления «Крокуса», предполагающая открытие вентиляционных люков и окон после происшествия, «была в нерабочем состоянии».

Трунов добавил, что, согласно показаниям свидетелей, большинство эвакуационных выходов в момент теракта и эвакуации были закрыты.

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» террористы устроили пожар, разлив бензин, принесенный в бутылках. Глава СК Александр Бастрыкин говорил, что возможное нарушение требований пожарной безопасности станет одним из векторов расследования.

По последним данным, при теракте в «Крокусе» погибли 144 человека и более 550 человек пострадали.

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