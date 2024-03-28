Эмин Агаларов заявил, что система пожаротушения в «Крокусе» во время теракта сработала штатно, а пожарные выходы были открыты

Система пожаротушения, установленная в «Крокус Сити Холле», во время теракта сработала штатно, заявил телеканалу «Россия 24» Эмин Агаларов — сын владельца «Крокус Сити Холла» Араза Агаларова.

«В зале однозначно сработало дымоудаление. Мы видим на кадрах, когда уже случился поджог, зал не в тумане, то есть сохранилась видимость. У нас на крыше стоит огромный агрегат», — цитирует Агаларова-младшего ТАСС.

Также Агаларов уверяет, что в концертном зале были открыты все эвакуационные выходы, сообщает РИА Новости. Однако люди, пытаясь спастись, натыкались на запертые двери для персонала, сказал он. Пожарный гидрант, заявил Агаларов, был исправен, к нему был обеспечен проезд техники.

Охрана концертного зала, подчеркнул он, также работала штатно. «В свете того, что случилось, наверное, это то, что нужно в законодательстве пересмотреть. Но мы действовали в рамках той базы, которую мы имели на тот момент», — сказал он.

Сразу после теракта компания «Крокус Интернешнл» объявила, что концертный зал, уничтоженный огнем, будет восстановлен. Однако Агаларов заявил, что окончательное решение об этом пока не принято.

«Я думаю, что мы не единственные, кто имеет право принимать решение. Я думаю, что мы ориентируемся на мнение губернатора, на мнение властей, возможно, мнение господина президента и общего мнения людей, с нашей стороны что там должно быть, восстановлен зал с мемориалом, или мемориал, или зал должен быть в другом месте. Я сейчас на этот вопрос ответить не могу самостоятельно, это достаточно преждевременно», — сказал он.

Агаларов-младший подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что «Крокус Сити Холл» был застрахован в «Ингосстрахе». Но, по его словам, сумма страховки покрывает «1/30, может быть, 1/40 от суммы ущерба», добавив, что владельцы концертного зала — «очень пострадавшая сторона». «„Крокус Сити Холл“ — это наш дом», — подчеркнул он.

15 лет назад, сообщил Агаларов, строительство концертного зала обошлось примерно в 70 миллионов долларов. «Сегодня, я думаю, что меньше чем за 150 миллионов долларов такой зал построить невозможно», — сказал сын владельца «Крокус Сити Холла».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по пришедшим на концерт, а затем подожгли зал. По последним данным, в результате нападения на концертный зал погибли 143 человека и еще 360 пострадали. Очевидцы рассказывали, что, когда они пытались выбраться из горящего здания, на их пути были закрытые двери.

Российские правоохранительные органы объявили, что напавшие на «Крокус Сити Холл» установлены и задержаны. На фото и видео из зала суда, избиравшего меру пресечения, видно, что фигуранты избиты, также в телеграм-каналах были опубликованы кадры, снятые после задержания, показывающие, что их пытали.

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