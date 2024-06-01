Потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признали более 1700 человек

Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе Сити Холле», пишет «Медиазона» со ссылкой на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении ареста четверым фигурантам дела.

Согласно документу, свидетелями по делу проходят свыше 800 человек. Следователь также сообщил суду, что в рамках дела было проведено более 20 обысков и назначено около 650 судебных экспертиз, включая баллистические, пожарно-технические и инженерно-строительные.

Обвинения по делу предъявили 20 людям, 18 из них находятся в СИЗО. Еще двоих обвиняемых отпустили по подписку о невыезде. Издание полагает, что речь о сотрудниках «Крокуса», которых обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

22 марта 2024 года несколько террористов ворвались в «Крокус Сити Холл» перед началом концерта группы «Пикник» и открыли огонь по людям. После этого в зале начался пожар. По официальным данным, в результате теракта погибли не меньше 144 человек.

Исполнители теракта пытались скрыться на автомобиле, но были задержаны в Брянской области и арестованы. Также были арестованы люди, которые, по версии следствия, помогали террористам.

«Коммерсант» 1 июня сообщил, что двум сотрудникам «Крокуса» предъявили обвинение по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, из-за закрытых пожарных выходов в здании могли погибнуть около 80 человек. Сами сотрудники вину не признают и настаивают, что пожарные выходы были открыты, но люди не смогли ими воспользоваться из-за террористов.

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