Сайт с фанфиками «Фикбук» скроет от российских пользователей ЛГБТК-контент, чтобы снять блокировку Роскомнадзора

Основатели крупнейшего русскоязычного сайта с фанфиками «Фикбук» («Книга фанфиков») объявили, что скроют от российских пользователей часть разделов ресурса, к которым возникли претензии у Роскомнадзора.

«Как бы это ни было тяжело, мы решили сами закрыть от РФ часть фанфиков и разделов на Фикбуке, чтобы снять блокировку с основного контента. Это означает, что при попытке прочитать из России работы с направленностями »«Слэш»‎ и «Фемслэш»‎ вы увидите ошибку «недоступно в РФ»», — говорится в сообщении основателей сайта.

‎Они пообещали, что авторы сохранят доступ к своим работам, отзывам и лайкам. «Этими мерами мы полностью соблюдаем законы РФ и рассчитываем, что они приведут к снятию блокировки», — говорится в сообщении.

В декабре 2022 года основатели проекта заявляли, что планируют перенести весь контент, посвященный однополым отношениям, на новый сайт — «Слэшбук». «Идея была в том, чтобы вынести весь этот контент на отдельный ресурс, который наверняка будет заблокирован, — зато основной Фикбук останется нетронутым. Это решение, хоть и звучит логично, несет за собой очень много проблем и неудобств — в первую очередь для авторов и читателей», — пояснили основатели сайта в сегодняшнем сообщении.

9 июля Роскомнадзор потребовал от создателей «Фикбука» удалить «запрещенную в России информацию с пропагандой ЛГБТ», пригрозив ресурсу блокировкой. В ведомстве заявили, что неоднократно отправляли площадке уведомления с требованием об удалении контента, однако владельцы ресурса удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили ее на другие.

12 июля ведомство внесло сайт в реестр блокировок РКН. Спустя четыре дня основатели проекта сообщили об ограничении доступа и к другому адресу сайта. «Нам нужно будет как минимум одна-две недели на технические решения и переговоры с РКН», — написали основатели сайта.

В ноябре 2023 года Верховный суд России по иску Минюста объявил несуществующее «международное движение ЛГБТ» «экстремистской организацией». После этого суды стали наказывать за «ЛГБТ-символику», в гей-клубах начались рейды, а книжные издательства, онлайн-кинотеатры и телеканалы теперь получают многомиллионные штрафы за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

что говорят юристы о «запрете движения лгбт» в россии

Итак, мы узнали, почему «ЛГБТ-движение» объявили в России экстремистским Радужный флаг правда под запретом? А феминитивы? И кто теперь в наибольшей опасности? Отвечают юристы

что говорят юристы о «запрете движения лгбт» в россии

Итак, мы узнали, почему «ЛГБТ-движение» объявили в России экстремистским Радужный флаг правда под запретом? А феминитивы? И кто теперь в наибольшей опасности? Отвечают юристы