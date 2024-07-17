Объявлены претенденты на премию «Эмми-2024». Больше всего номинаций у «Сегуна» и «Медведя»

Организаторы 76-й телевизионной премии «Эмми», вручение которой пройдет 15 сентября в прямом эфире на телеканале ABC, объявили претендентов на награду.

Больше всего номинаций у сериалов «Сегун» (25), «Медведь» (23) и «Убийства в одном здании» (21). Четвертый сезон «Настоящего детектива» номинировали в 19 категориях, а финальный сезон «Короны» — в 18. Еще одно из самых популярных шоу Netflix — «Олененок» — получило 11 номинаций.

В номинацию «Лучший драматический сериал» вошли «Корона», «Фоллаут», «Позолоченный век», «Утреннее шоу», «Мистер и миссис Смит», «Сегун», «Медленные лошади» и «Задача трех тел».

Награду за «Лучший комедийный сериал» могут получить «Начальная школа „Эбботт“», «Медведь», «Умерь свой энтузиазм», «Хитрости», «Убийства в одном здании», «Палм-Рояль», «Псы резервации» и «Чем мы заняты в тени».

В номинации «Лучший мини-сериал или антология» представлены «Олененок», «Фарго», «Уроки химии», «Рипли» и «Настоящий детектив».

В категории «Лучшая актриса драматического сериала» претендуют Дженнифер Энистон («Утреннее шоу»), Кэрри Кун («Позолоченный век»), Майя Эрскин («Мистер и миссис Смит»), Анна Саваи («Сегун»), Имельда Стонтон («Корона»), Риз Уизерспун («Утреннее шоу»).

Награду в номинации «Лучший актер драматического сериала» могут получить Идрис Эльба («Захваченный рейс»), Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит»), Уолтон Гоггинс («Фоллаут»), Гэри Олдман («Медленные лошади»), Хироюки Санада («Сегун»), а также Доминик Уэст («Корона»).

Полный список номинантов в основных категориях смотрите здесь.

75-я церемония вручения телевизионных наград «Эмми» была отложена из-за забастовки сценаристов и прошла 15 января. Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники». Сара Снук и Киран Калкин, сыгравшие в этом шоу, были признаны лучшими актрисой и актером в драматическом сериале.

О чем сериал «Сегун»

«Сегун» — сериал о политических интригах в средневековой Японии. Размах и закрученность сюжета — как в «Игре престолов» Предупреждаем, после просмотра вам захочется раздобыть катану

О чем сериал «Сегун»

«Сегун» — сериал о политических интригах в средневековой Японии. Размах и закрученность сюжета — как в «Игре престолов» Предупреждаем, после просмотра вам захочется раздобыть катану