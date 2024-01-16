«Наследники», «Медведь» и «Грызня» стали обладателями «Эмми-2023»

В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения телевизионных наград «Эмми».

Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники». Сара Снук и Киран Калкин, сыгравшие в «Наследниках», были признаны лучшими актрисой и актером в драматическом сериале. Мэттью Макфейден за работу в «Наследниках» получил награду за лучшую роль второго плана.

Лучшим комедийным сериалом стал «Медведь». Сыгравший в сериале главную роль Джереми Аллен Уайт получил награду за лучшую мужскую роль, а Айо Эдебири и Эбон Мосс-Бакрак получили призы за лучшие роли второго плана в комедийном сериале.

Лучшим мини-сериалом по версии «Эмми» стала «Грызня». Сыгравшие в нем Стивен Ян и Али Вонг получили призы за лучшую мужскую и женскую роль в мини-сериале.

Квинта Брансон («Начальная школа Эббот») была признана лучшей актрисой в комедийном сериале. Дженнифер Кулидж («Белый лотос») получила «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале.

Кроме того, певец Элтон Джон получил «Эмми» за телепрограмму под названием Elton Live: Farewell From Dodger Stadium (прямую трансляцию последнего концерта музыканта в Северной Америке в рамках прощального тура). Таким образом Элтон Джон присоединился к клубу ЭГОТ, то есть артистов, которые в течение своей карьеры хотя бы по одному разу получили четыре важнейшие американские премии: телевизионную «Эмми», музыкальную «Грэмми», кинематографический «Оскар» и театральную «Тони».

75-я церемонию вручения наград телевизионной премии «Эмми», которая должна была пройти в сентябре 2023 года, перенесли на четыре месяца из-за забастовки гильдий актеров и сценаристов США. Церемонию перенесли в первый раз с 2001 года — тогда ее отложили из-за терактов 11 сентября. Забастовка завершилась в ноябре.

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