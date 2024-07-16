В аэропорту Еревана задержали россиянина, которого объявили в розыск по делу о самовольном оставлении части

Сотрудники полиции международного аэропорта Звартноц в Ереване задержали 25-летнего россиянина Ивана Ч., которого в России разыскивают по делу о самовольном оставлении части более чем на месяц (часть 5 статья 337 УК), сообщила полиция Армении.

Согласно сообщению, в апреле 2023 года правоохранительные органы Нижегородской области объявили Ивана Ч. в розыск. В Ереване его задержали в ночь на 15 июля, после того как россиянин прилетел из Актау.

Другая информация о задержанном не сообщается. Полиция Армении уведомила российских коллег о задержании молодого человека.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на нижегородские паблики сообщает, что задержанный сбежал из воинской части в России весной 2022 года.

Известны еще два случая задержания в Армении российских военнослужащих, дезертировавших из армии. Причем оба задержания, как сообщалось, проводили сотрудники российской военной полиции. Первого из задержанных, Дмитрия Сетракова, в итоге доставили в Россию. Где сейчас находится второй россиянин, Анатолий Щетинин, неизвестно. Еще в мае он находился на российской военной базе в армянском Гюмри, но отказался от помощи правозащитников, предположительно, под давлением.

13 июля в аэропорту Еревана армянские пограничники задержали учительницу из Подмосковья Наталью Таранушенко, на которую в России завели о «фейках» про российскую армию. Через несколько часов ее отпустили под обязательство о явке. Местные правозащитники считают, что риска экстрадиции Таранушенко нет, но выехать из страны учитель пока не сможет.

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