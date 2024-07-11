Глава Роспотребнадзора: в июне у более 400 человек диагностировали ботулизм. Такого уровня заболеваемости не было с середины 1990-х годов

В результате массового отравления в июне ботулизм выявили у 417 человек в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «Интерфакс».

Она напомнила, что два человека с ботулизмом умерли.

По словам Поповой, такого уровня заболеваемости не было с середины 1990-х годов. Случаи отравления были зарегистрированы в 11 субъектах России.

Глава Роспотребнадзора также заявила, что эпидемиологическое расследование завершено, оно показало, что причиной массового заболевания ботулизмом стало нарушение «всех возможных правил и технологий», что привело к изготовлению «опасного продукта», который «вызвал дальнейшую ситуацию».

Она добавила, что отравление у всех пострадавших вызвано одним и тем же возбудителем.

С середины июня жители Москвы, заказывавшие еду из доставки, стали жаловаться на симптомы отравления, также появились сообщения о госпитализациях с подозрением на ботулизм. Вскоре о случаях отравления и подозрениях на ботулизм стало известно в Нижнем Новгороде и Казани. Роспотребнадзор назвал источником заболевания салаты с фасолью, которые доставляла компания «Кухня на районе». Некачественную продукцию изъяли из оборота, а работу сервиса доставки приостановили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования были задержаны четверо подозреваемых: директор «Кухни на районе» Антон Лозин, глава отдела качества компании Елена Машкова, коммерческий директор компании-поставщика фасоли «Савон-К» Владимир Шин и повар «Савон-К», гражданин Таджикистана Карим Норматов. Суд отправил повара на два месяца в СИЗО, остальные фигуранты дела находятся под домашним арестом.

24 июня стало известно, что умер 21-летний житель Костромы, госпитализированный с ботулизмом после поездки в Нижний Новгород. Через несколько дней умер житель Нижегородской области, также госпитализированный с ботулизмом.

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