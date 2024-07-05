В России умер второй пациент с ботулизмом, госпитализированный после отравления едой из доставки

В Нижегородской области умер пациент с ботулизмом, сообщает 5 июля РИА Новости со ссылкой на региональное министерства здравоохранения.

По данным ведомства, пациент, имя и возраст которого не раскрываются, умер 28 июня, спустя 11 дней после того, как его госпитализировали с признаками ботулизма в тяжелом состоянии. «Смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной», — заявил областной минздрав.

По данным телеграм-канала Baza, умер 24-летний мужчина, живший в Нижегородской области. По предварительным данным, его госпитализировали после того, как он съел салат с консервированной фасолью, заказанный в доставке, пишет телеграм-канал Shot. Из-за ботулизма у мужчины обострилось хроническое заболевание, что стало основной причиной его смерти, утверждает Mash.

Это второй известный случай в России, когда человек умирает после отравления едой из доставки. Как стало известно 24 июня, в Костроме умер 21-летний местный житель, госпитализированный с ботулизмом после поездки в Нижний Новгород.

В июне жители Москвы стали жаловаться на симптомы ботулизма. За медицинской помощью обратились более 120 человек, 55 находились в тяжелом состоянии. В Роспотребнадзоре заявили, что пострадавшие заказывали лобио в сервисе доставки «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен»), а также салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Случаи подозрения на ботулизм выявили в Московской области, Татарстане и Нижнем Новгороде.

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