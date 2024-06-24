В Костроме умер госпитализированный с ботулизмом 21-летний местный житель. Это первая известная смерть после отравления едой из доставки

В больнице Костромы умер 21-летний местный житель, госпитализированный с ботулизмом после того, как он побывал в Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Причиной этому в том числе послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью. Плохо себя почувствовал еще находясь в Нижнем Новгороде, но вызвал скорую медицинскую помощь только по возвращении в Кострому», — сказали в пресс-службе.

По информации РИА Новости, в Нижнем Новгороде мужчина ел готовый лобио.

В середине июня жители Москвы стали жаловаться на симптомы ботулизма. В Роспотребнадзоре сообщили, что пострадавшие заказывали лобио в сервисе доставки «Кухня на районе». После этого случаи ботулизма зарегистрировали также в Казани и Нижнем Новгороде.

В больницы с ботулизмом попали несколько сотен человек. 24 июня Роспотребнадзор сообщил, что 149 человек выписали из стационаров. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, 218 человек остаются на стационарном лечении, 38 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК). По делу задержали четверых человек: директора «Кухни на районе» Антона Лозина, главу отдела качества компании Елену Машкову, коммерческого директора компании-поставщика фасоли «Савон-К» Владимира Шина и повара «Савон-К», гражданина Таджикистана Карима Норматова. Суд отправил повара на два месяца в СИЗО, остальные фигуранты дела находятся под домашним арестом.

что это за ботулизм?

Более 100 клиентов «Кухни на районе» попали в больницы с подозрением на ботулизм. Насколько опасна эта болезнь? И как ей не заразиться? В зоне риска — те, кто неправильно консервирует и хранит продукты 8 карточек