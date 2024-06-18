Роспотребнадзор назвал фасоль в вакуумной упаковке источником заражения ботулизмом в нескольких регионах России. Изъято 172 тонны продукции

Причиной заражения ботулизмом в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Основные изготовители продукции — ООО „Локалкитчен“ (сервис доставки „Кухня на районе“ — прим. „Медузы“) и ООО „САВОН-К“, изготавливающие полуфабрикат для салатов (фасоль в вакуумной упаковке), не подававшие уведомления о начале своей деятельности и допустившие выпуск опасной продукции», — сообщили в службе

По данным Роспотребнадзора, предприятие, изготовившее полуфабрикат для салатов, «расположено в промышленной зоне, рядом с существующими свалками отходов, в антисанитарных условиях». Там отсутствует центральное водоснабжение, а привозная вода, используемая для изготовления продукции, хранилась на улице. Роспотребнадзор также сообщил, что процесс приготовления фасоли «организован с нарушением всех требований и норм». В частности, срок хранения продукции в вакуумной упаковке составляет до двух месяцев при температуре от +2 до +25 градусов, «что в итоге привело к массированному накоплению ботулотоксина в готовой продукции».

В Роспотребнадзоре также сообщили, что установлены все девять хозяйствующих субъектов, которые занимались производством и реализацией продукции. Их работа приостановлена. Кроме того, более 172 тонн «опасной продукции изъято из оборота».

В «Кухне на районе» сообщили РБК, что поставщик салата — «Савон-К». В сервисе отметили, что проверяют продукцию по алгоритму, выстроенному на основе рекомендаций Роспотребнадзора, а также периодически проводят лабораторные исследования продукции от поставщиков.

«Это дополнительные меры, которые мы давно применяем, чтобы повысить качество продукции. К сожалению, в случайную проверку фасоль от САВОН-К не попала, а документация и внешний вид продукта не вызывали подозрений. Образцы фасоли от производителя САВОН-К мы передали в проверяющие органы», — заявили в «Кухне».

С 15 июня жители Москвы, заказывавшие еду из доставки, стали жаловаться на симптомы отравления, также появились сообщения о госпитализациях с подозрением на ботулизм. заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что к врачам с симптомами отравления и подозрением на ботулизм обратились 121 человек, из них 55 находятся в тяжелом состоянии. О случаях отравления и подозрениях на ботулизм также сообщали в Нижнем Новгороде и Казани. По последним данным, в Нижегородской области госпитализировали 14 человек с ботулизмом. В Казани произошло 14 случаев заражения ботулизмом.

Следственный комитет сообщал о задержании троих человек по делу о массовом отравлении жителей Москвы едой из доставки — гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина, главу отдела качества «Локалкитчен» Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли «САВОН-К» Владимира Шина.