СК задержал гендиректора «Кухни на районе» и еще двух человек по делу об отравлениях жителей Москвы едой из доставки

Следственный комитет сообщил о задержании троих человек по делу о массовом отравлении жителей Москвы едой из доставки.

По данным СК, задержаны руководитель компании по производству продукции, а также генеральный директор компании по приготовлению и доставке еды в Подмосковье и руководитель отдела качества. Ни имена задержанных, ни названия компаний в сообщении СК не приводятся.

Телеграм-канал Mash утверждает, что в числе троих человек следователи задержали генерального директора сервиса доставки еды «Кухня на районе», но также не приводит имен. О задержании «Кухни на районе» также пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Mash пишет об обысках и о приостановке работы «Кухни на районе» по требованию Роспотребнадзора. По данным телеграм-канала, который ссылается на следствие, на предприятии не было документов о сроках годности продукции, а также данных о качестве воды и стерильности рабочих поверхностей. Кроме того, не контролировались условия, в которых хранятся продукты, и технология производства, утверждает Mash.

Следственный комитет сообщил, что в ходе расследования дела также выявил нескольких иностранцев, незаконно зарегистрированных по месту пребывания. В связи с этим возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, заявили в ведомстве. О его фигурантах неизвестно.

С 15 июня жители Москвы, заказывавшие еду из доставки, стали жаловаться на симптомы отравления, также появились сообщения о госпитализациях с подозрением на ботулизм. Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным прокуратуры города, пострадавшие отравились едой, которую заказали в доставки. По данным Роспотребнадзора, они заказывали лобио в сервисе «Кухня на районе» и салат с тунцом, фасолью и яблоком в «Гастропорте».

17 июня заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что к врачам с симптомами отравления и подозрением на ботулизм обратились 121 человек, из них 55 находятся в тяжелом состоянии.

О случаях отравления и подозрениях на ботулизм также сообщали в Нижнем Новгороде и Казани. В нижегородские больницы поступили 12 человек с признаками ботулизма, девять из них в тяжелом состоянии. В Казани с подозрением на ботулизм госпитализированы 14 человек.