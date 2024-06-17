В Москве более 120 человек пожаловались на симптомы ботулизма. Накануне сообщалось о массовом отравлении едой из доставки

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 121 человек обратился к врачам с симптомами отравления и подозрением на ботулизм, из них 55 находятся в тяжелом состоянии. Ее слова приводит «Интерфакс».

По ее словам, московское управление Роспотребнадзора и департамент здравоохранения определили основные продукты, которые могли стать источником пищевого отравления, ведется расследование. Она добавила, что распространение некачественных продуктов приостановлено. Ракова не уточнила, о каких продуктах идет речь.

«На текущий момент 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятыми в связи с этим мерами, контролю со стороны медиков, угрозы для жизни этих пациентов нет», — заявила Ракова.

15 июня Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК), после того как более 10 человек обратились в больницы с отравлением. По данным прокуратуры города, пострадавшие в возрасте от 18 до 60 лет отравились продуктами, которые заказали через сервис доставки. В Роспотребнадзоре сообщали, что пострадавшие заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». «Кухня на районе» позже сообщила, что приостановила работу приложения после сообщений о случаях отравления.