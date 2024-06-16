«Кухня на районе» приостановила работу приложения после сообщений об отравлении москвичей салатом

Сервис доставки готовой еды «Кухня на районе» временно приостановил работу приложения после сообщений о случаях отравления жителей Москвы , сообщила компания в своем телеграм-канале.

«Вчера стало известно об инциденте с потенциальным риском нашего салата лобио, в рецепте которого использовали консервированную фасоль от одного из наших поставщиков», — объяснила «Кухня на районе». В компании заверили, что убрали блюдо из продажи и начали проверку всей цепочки поставок и производства.

15 июня Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статьи 238 УК), после того как более 10 человек обратились в больницы с отравлением. По данным прокуратуры города, пострадавшие в возрасте от 18 до 60 лет отравились продуктами, которые заказали через сервис доставки. По местам продажи продуктов прошли обыски.

В Роспотребнадзоре уточнили, что пострадавшие заказывали лобио от ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Ведомство приостановило их продажу до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

По данным «Коммерсанта», всего после отравления готовой едой в Москве были госпитализированы более 20 человек. Телеграм-канал Mash утверждает, что в больницах оказался 41 человек.

Сервис «Кухня на районе», работающий в формате , был создан в 2017 году основателями «Рокетбанка». В 2020-м контроль над сервисом получил «O2O холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. «Кухня на районе» доставляет готовую еду по Москве и Подмосковью.