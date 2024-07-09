Компания Алексея Венедиктова отозвала иск к топ-менеджерам «Газпром-медиа» на 1,1 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство представителя компании «Эмхк» бывшего главного «Эха Москвы» Алексея Венедиктова об отказе от иска к топ-менеджерам «Газпром-медиа». Суд прекратил производство по этому делу, сообщили «Ведомости».

«Наши юристы внимательно рассмотрели ход дела и рекомендовали нам не тратить на него время и ресурсы», — заявил изданию Венедиктов. В «Газпром-медиа» от комментариев отказались.

Компания «Эмхк» подала иск на 1,1 миллиарда рублей к топ-менеджерам холдинга «Газпром-медиа» в январе 2024 года. Венедиктов тогда говорил, что его компания требует взыскать с членов совета директоров и гендиректора ЗАО «Эхо Москвы» убытки, связанные с прекращением деятельности СМИ, принадлежавших акционерному обществу, а также отказом от прав на товарные знаки «Эхо Москвы» и «Радио Эхо Москвы».

Радиостанция «Эхо Москвы» начала работать в 1990 году. Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в марте 2022 года радиостанция была заблокирована, а затем ликвидирована. Это произошло после того, как Генпрокуратура РФ отправила редакции «Эха Москвы» предписание, в котором утверждалось, что радиостанция распространяет ложные сведения о . Частоту «Эха Москвы» получила радиостанция Sputnik, которая входит в .

В августе 2023 года стало известно, что МИА «Россия сегодня» также подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы». При этом его логотип полностью совпадает с логотипом ликвидированной радиостанции.