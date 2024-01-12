Компания Алексея Венедиктова подала иск на 1,1 миллиарда рублей к топ-менеджерам «Газпром-медиа» из-за закрытия «Эхо Москвы»

Компания «Эмхк», основным акционером которой выступает бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, подала иск на 1,1 миллиарда рублей к топ-менеджерам холдинга «Газпром-Медиа» (ГПМ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Согласно карточке дела, исковое заявление было принято к производству 14 декабря 2023 года. В качестве ответчиков в иске указаны члены совета директоров ЗАО «Эхо Москвы»: заместитель генерального директора ГПМ Юлия Голубева, президент и гендиректор «ГПМ-Радио» Юрий Костин и Вадим Терещук, а также гендиректор «Эха Москвы» Екатерина Павлова и бывший член совета директоров Леонид Савков.

Как пояснил изданию сам Венедиктов, «Эмхк» требует взыскать с членов совета директоров и гендиректора ЗАО «Эхо Москвы» убытки, связанные с прекращением деятельности СМИ, принадлежавших акционерному обществу, а также отказом от прав на товарные знаки «Эхо Москвы» и «Радио Эхо Москвы».

В своем иске «Эмхк» оценило убытки от прекращения деятельности «Эхо Москвы» в 893 миллиона рублей, а от отказа от товарных знаков — в 200 миллионов. Также компания попросила признать действия совета директоров незаконными.

Радиостанция «Эхо Москвы» начала работать в 1990 году. 1 марта 2022 года Генпрокуратура РФ обвинила радиостанцию в распространении «заведомо ложные сведения о действиях российских военных». В тот же день радиостанцию отключили от эфира, а доступ к ее сайту ограничили. Через два дня совет директоров принял решение о ликвидации «Эха Москвы».