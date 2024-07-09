Певица Алла Пугачева прокомментировала ракетный удар по Киеву 8 июля, в результате которого была повреждена детская больница «Охматдет».

«БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ», — написала она в инстаграме (авторская орфорграфия сохранена), опубликовав фото раненых матери и ребенка из больницы.

Накануне о ракетном ударе по «Охматдету» высказался и муж Пугачевой Максим Галкин. Он опубликовал фото, снятое в больнице, и подписал его так: «Одно из страшных фотосвидетельств сегодняшнего дня — врачи продолжают делать операцию ребенку на открытом сердце прямо во время российской ракетной атаки… Это какой-то бесконечный ад. Самые глубокие соболезнования семьям погибших».

Все деньги, собранные в ближайшие дни в рамках проекта «Давайте» (его запустили «Медуза», «Дождь» и «Служба поддержки») пойдут на помощь детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Утром 8 июля российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Минобороны РФ заявляли, что атаковали объекты военной промышленности Украины и авиационные базы ВСУ в ответ на «попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики». В Киеве одна из ракет попала в корпус детской больницы «Охматдет», обломки сбитых ракет упали на жилые дома. В результате обстрелов в Киеве погибли 29 человек, в Днепропетровской области — 11 человек, еще более 100 получили ранения.

Служба безопасности Украины объявила, что Россия ударила по больнице «Охматдет» стратегической крылатой ракетой Х-101. В Минобороны РФ утверждают, что разрушения в Киеве были вызваны «падением украинской ракеты ПВО». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит удары по гражданским целям, а на больницу в Киеве упала антиракета.