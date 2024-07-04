Такер Карлсон: «Похоже, у нас есть интервью Зеленского»

Американский журналист Такер Карлсон объявил, что рассчитывает в ближайшее время взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

«Похоже, у нас есть интервью Зеленского», — написал Такер Карлсон в соцсети X (ранее Twitter). Он отметил, что два года пытался договориться о разговоре с президентом Украины — «особенно интенсивно после февральского интервью Путина».

Свою цель Такер Карлсон видит в том, чтобы «донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире». «Мы надеемся, что это произойдет скоро», — заявил он.

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон в феврале 2024 года взял интервью у Владимира Путина. Двухчасовое видео было опубликовано в ночь на 9 февраля. Российская пропаганда преподносила интервью Путина как одно из главных мировых событий, на Западе, в свою очередь, звучали мнения, что Такер дал автократу площадку для манипуляций. После этого Такер брал интервью у Павла Дурова и Александра Дугина, а 3 июля он опубликовал интервью с Андреем Мельниченко.

О чем Карлсон говорил с Путиным

Такер Карлсон обещал задать Путину острые вопросы. В итоге он ни разу не упомянул Бучу, Мариуполь и Навального Зато Путин с удовольствием повторил все то же самое, что он говорит всегда. Пересказываем их разговор

О чем Карлсон говорил с Путиным

Такер Карлсон обещал задать Путину острые вопросы. В итоге он ни разу не упомянул Бучу, Мариуполь и Навального Зато Путин с удовольствием повторил все то же самое, что он говорит всегда. Пересказываем их разговор