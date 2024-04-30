Александр Дугин дал интервью Такеру Карлсону В нем он рассуждает о причинах «русофобии и ненависти к Путину» на Западе (все дело в традиционных ценностях), а также о проблемах либерализма и индивидуализма

Российский философ и политолог Александр Дугин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Видео длительностью 20 минут опубликовано на ютьюб-канале Карлсона. Интервью, как утверждается, было записано в Москве, но когда — не уточняется.

Представляя Дугина, Карлсон говорит, что на Западе философа называют «мозгом Путина», а его идеи «глубоко оскорбительны для некоторых людей».

«Дугин — не близкий советник Владимира Путина. Он писатель, который пишет о больших идеях. И за это его книги были запрещены администрацией Байдена в США, вы не сможете купить их на Amazon», — отмечает Карлсон.

Кто такой Александр Дугин

Александра Дугина много раз называли «мозгом» Кремля. Как утверждают источники «Медузы», его влияние на Путина действительно выросло — но произошло это после убийства его дочери Дарьи Дугиной

Кто такой Александр Дугин

Александра Дугина много раз называли «мозгом» Кремля. Как утверждают источники «Медузы», его влияние на Путина действительно выросло — но произошло это после убийства его дочери Дарьи Дугиной

Такер Карлсон в самом начале интервью поинтересовался у Дугина, в чем, по его мнению, причина «саморазрушительного пути», на который встали англоязычные страны — США, Великобритания, Австралия, Канада. Дугин ответил:

Я думаю все началось с индивидуализма. Это было неправильное понимание человеческой природы, природы человека. Когда вы отождествляете индивидуализм с человеком, вы отсекаете все связи со всем остальным. <…> Индивидуальное было и остается ключевой концепцией, которая была поставлена в центре либеральной идеологии. В моем понимании либерализм — это исторический, культурный, политический и философский процесс освобождения личности от любого вида коллективной идентичности. Отказ от католической церкви как коллективной идентичности, от Западной империи — как коллективной идентичности, после этого было восстание против национального государства как коллективной идентичности в пользу просто гражданского общества. После этого было большое сражение 20-го века между либерализмом, коммунизмом и фашизмом. И либерализм снова победил. И после распада Советского союза остался только либерализм.

По мнению Дугина, следующей стадией либерализма стало «освобождение от гендерной идентичности», и в результате «это привело к трансгендерам, ЛГБТ и новой форме сексуального индивидуализма».

«И последний шаг, который еще сделан не полностью, — это освобождение от человеческой идентичности. <…> Вы может выбрать свою индивидуальную идентичность — быть человеком, не быть человеком. У этого есть название — трансгуманизм, постгуманизм, искусственный интеллект. , [Реймонд] , [Юваль Ной] открыто заявляют, что это неизбежное будущее человечества. Мы прибываем на историческую конечную станцию. Пять столетий назад мы сели в этот поезд и теперь прибываем на последнюю станцию», — заявил Дугин.

Карлсон также спросил Дугина, почему, по его мнению, Россия «стала главным врагом» для Запада, в частности, для либералов в США, начиная с 2000 года — когда в РФ сменился президент. Он добавил, что США нравился первый президент России Борис Ельцин, потому что он «был пьян».

«Во-первых, думаю, дело в том, что Путин — традиционный лидер. Когда он пришел к власти, он с самого начала пытался вывести нашу страну из-под глобального влияния. Он начал противостоять глобальной прогрессивной повестке. И эти люди [в США], кто поддерживал Советский союз, они были прогрессистами, они и сейчас прогрессисты. Поэтому они начали чувствовать, что имеют дело c тем, кто не разделяет их прогрессивную повестку и кто попытался — вполне успешно — возродить традиционные ценности, суверенитет государства, христианство, традиционную семью», — ответил философ.

По мнению Дугина, ненависть со стороны «прогрессивного лагеря на Западе» не случайна.

«Если ваша главная цель и главная задача — разрушить традиционные ценности, традиционную семью, традиционные отношения, традиционные верования… И когда кто-то с ядерным оружием — последний, но не менее важный аргумент — решительно защищает традиционные ценности, то, я думаю, у них есть некоторые основания для этой русофобии и ненависти к Путину», — добавил он.

В начале интервью, представляя Дугина зрителям, Карлсон напомнил, что в августе 2022 года дочь политолога Дарья , однако далее эта тема в разговоре не затрагивалась.

Такер Карлсон за последние несколько месяцев также взял интервью у президента РФ Владимира Путина и основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова.