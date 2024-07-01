Муфтият Дагестана вынесет решение о запрете никаба

Муфтият Дагестана в ближайшее время издаст о запрете . Об этом заявил муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев, его слова приводит администрация главы республики.

«Здесь часто поднимают вопрос о никабе. <…> Все религиозные люди со всей России остерегаются отвечать на этот вопрос, я решил на этот вопрос ответить. <…> Сегодня наши работники работают над этим, мы будем фетву о запрете никаба. <…> Истина будет одна. В Коране сказано: одна истина, остальное — заблуждение», — сказал Абдулаев.

Он добавил, что фетва будет издана «сегодня вечером или на днях».

В конце мая глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев заявил, что в России нужно ввести запрет на ношение никаба. Такое мнение он высказал в интервью «Парламентской газете», рассуждая о «факторах, усиливающих риски экстремизма».

Предложение запретить ношение никабов поддержал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, это надо сделать «срочно». «Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там [в странах Центральной Азии] это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Но я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — говорил Бастрыкин.

Заявление Бастрыкина прозвучало вскоре после теракта в Дагестане, где боевики напали на Дербент и Махачкалу, атаковав православные церкви и синагоги, а также захвата заложников в ростовском СИЗО. Как отмечал глава СК, эти нападения совершили «террористы, исламисты». В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в таких высказываниях «необходимо быть предельно аккуратным». По его мнению, «мусульмане не совершали и не совершают террористические акты». Он выразил надежду, что Бастрыкин «впредь не будет сравнивать ислам с террором».

В свою очередь главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов отмечал, что запрет на никаб может вызвать у российских мусульман негодование, что создаст «очаги напряженности» в обществе. По его мнению, попытки запретить ношение никаба «будут выглядеть как явный акт нарушения норм светского права и Конституции, гарантирующей гражданам России право на свободное вероисповедание, а значит, и соблюдение канонов религии».

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