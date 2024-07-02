Муфтият Дагестана не нашел оснований для всеобщего запрета никаба

Отдел муфтията Дагестана объявил, что после исследования шариатских текстов не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба — традиционного мусульманского головного убора для женщин, закрывающего все лицо за исключением узкой прорези для глаз. Об этом сообщается в телеграм-канале муфтията республики вечером 2 июля.

Отдел фетв изучил этот вопрос по поручению муфтия Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаева, который заявил 1 июля, что муфтият вынесет фетву о запрете никаба.

«По мнению некоторых ученых, ношение никаба является обязательным, по мнению других, только желательным, а по мнению некоторых, и вовсе нежелательным. Вышеуказанные решения касаются случаев, если в этом нет риска соблазна. В противном случае закрывать лицо обязательно, по единогласному мнению ученых», — заявил руководитель отдела фетв Ахмед-Хаджи Исаев.

Отдел фетв Республики Дагестан не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом, стоит отметить, что в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба.

Активная дискуссия о запрете на ношение никаба в России началась в мае, когда об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Новый виток дискуссии начался после теракта в Дагестане 23 июня. Предложение запретить никаб поддержал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «быть предельно аккуратным», делая такие заявления. Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никаба может привести к напряженности в российском обществе.

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