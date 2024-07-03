Муфтият Дагестана все-таки ввел временный запрет на ношение никабов «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения»

Муфтият Дагестана объявил, что запрет на ношение никаба — традиционного мусульманского головного убора для женщин, закрывающего все лицо за исключением узкой прорези для глаз — все-таки будет введен. Однако, сообщается в телеграм-канале муфтията, запрет является «временным» и будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Вечером 2 июля отдел муфтията Дагестана объявил, что после исследования шариатских текстов не нашел достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. В опубликованном в телеграм-канале муфтията Дагестана сообщении тогда говорилось, что «в определенных ситуациях из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба».

Утром 3 июля муфтият Дагестана объявил, что «вчера в СМИ было не совсем верное интерпретирование заключения отдела фетв». Вероятно, речь шла о публикациях, в которых говорилось, что муфтият решил не запрещать никабы.

Запрет на ношение никаба в России активно обсуждается с мая — тогда об этом заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. В Дагестане запрет на никабы обсуждался на фоне теракта, произошедшего 23 июня.

Предложение запретить никаб поддержал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В ответ глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «быть предельно аккуратным», делая такие заявления. Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил, что запрет никаба может привести к напряженности в российском обществе.

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