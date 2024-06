Путин привез Ким Чен Ыну «Аурус». Журналисты Reuters выяснили, что оборудование для сборки этой машины Россия импортировала из Южной Кореи

Во время визита в КНДР Путин привез северокорейскому лидеру автомобиль «Аурус». Вплоть до 2023 года Россия импортировала оборудование для сборки этих машин из Южной Кореи, которую Ким Чен Ын называет «главным врагом» КНДР, выяснил Reuters, изучив таможенные данные.

В период с 2018 до 2023 года Россия импортировала оборудование и комплектующие для сборки автомобилей и мотоциклов «Аурус» на сумму не менее 34 миллионов долларов, свидетельствуют таможенные отчеты.

В импорт вошли детали кузова автомобиля, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и другие компоненты на сумму почти 15,5 миллионов долларов из Южной Кореи. Запчасти также импортировались из Китая, Индии, Турции, Италии и других стран Евросоюза.

Доступа к более свежим таможенным данным у Reuters нет, и определить, какие конкретно детали оказались в автомобиле, подаренном Ким Чен Ыну, невозможно. Однако, отмечает издание, поставки из Южной Кореи не прекратились и после начала войны, а стоимость ввезенных с февраля 2022 года товаров составила не менее пяти миллионов долларов.

Reuters отмечает, что южнокорейские компании были одними из крупнейших поставщиков «Аурус». В их числе издание называет производителя промышленного оборудования Kyungki Industrial Co, производителя кузовных деталей BYT CO LTD и поставщика аккумуляторов Enertech International Inc.

В Kyungki Industrial Co подтвердили, что компания поставляла детали для «Аурус» и продолжает это делать. Возможными санкциями компания не обеспокоена, заявил ее представитель Reuters. В других фирмах на запросы о комментарии не ответили. Генеральный директор «Аурус» Андрей Панков также оставил вопросы без комментариев.

19 июня Владимир Путин (впервые с 2000-го года) приехал в Пхеньян и встретился с Ким Чен Ыном. В аэропорту лидеров встречал привезенный Путиным президентский «Аурус», за руль которого сел северокорейский лидер. По итогам визита стороны заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, по словам Путина, предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Лимузин «Аурус» разрабатывался с 2013 года российским государственным научно-исследовательским институтом НАМИ в рамках проекта «Кортеж» — как машины для первых лиц государства. Производился «Аурус» в партнерстве с автомобильным заводом «Соллерс» в Елабуге. Впервые лимузин показали на инаугурации Путина в 2018 году. В феврале 2024 года США ввели санкции в отношении завода «Аурус» в Елабуге и в отношении НАМИ.

