Армения примет участие во встрече партнеров НАТО на саммите в Вашингтоне

Власти США пригласили Армению и Азербайджан на встречу министров иностранных дел в рамках саммита НАТО в Вашингтоне в июле. Об этом 28 июня заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс ОʼБрайен, выступая на брифинге в Баку, пишет азербайджанское агентство Trend.

«Госсекретарь [Энтони] Блинкен проводит мероприятие для всех партнеров НАТО, включая Армению и Азербайджан. Поэтому я ожидаю, что обе страны примут участие. Это пройдет на уровне министров иностранных дел. Всего примут участие 30 стран-партнеров», — сказал он.

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила ТАСС, что страна подтвердила свое участие «в мероприятии партнерского формата саммита НАТО в Вашингтоне и связанных с ним мероприятиях». «Других договоренностей на данный момент нет», — сказала Бадалян.

Юбилейный саммит НАТО, приуроченный к 75-летию со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году, пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Армения, как и Азербайджан, начали сотрудничать с НАТО в 1992 году. Обе страны в 1994 году присоединились к программе альянса «Партнерство ради мира».

В 2023-2024 годах отношения Армении и России, которые традиционно рассматривались как близкие и союзнические, значительно охладели. Москва критиковала Ереван из-за того, что Армения присоединилась к Международному уголовному суду, выдавшему ордер на арест президента РФ Владимира Путина. В Армении неоднократно критиковали Россию из-за того, что она не оказала должной поддержки во время войны в Нагорном Карабахе, и заявляли, что Москва передала Карабах Азербайджану.

Армения в 2024 году «заморозила» свое участие в Организации договора о коллективной безопасности ( ) и приостановила ее финансирование.

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