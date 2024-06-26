«Троицу» поместили в Троице-Сергиевой лавре в бронированную капсулу с климат-контролем. Сообщалось, что изначально икону выставили в обычной витрине

Икона «Троица» Андрея Рублева, которую недавно перевезли в Троице-Сергиеву лавру, размещена в специальной капсуле, обеспечивающей ее сохранность. Об этом, сообщает «Интерфакс», журналистам заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«В данный момент икона находится в условиях, необходимых для ее сохранности. Специальная бронированная капсула обеспечивает безопасность, а также поддержание требуемого климата для хранения национальной святыни. При этом мы постоянно на связи со специалистами, которые могут оценить ее состояние», — рассказала министр.

По словам Любимовой, икону доставили в лавру на специализированном транспорте с климатическим кузовом и пневмоподвеской, которая снижала вибрации.

«Троицу» привезли в Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье 22 июня. «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источник, близкий к Минкультуры, сообщала, что икону Андрея Рублева временно разместили в простом киоте без климат-контроля, ожидая установки специальной витрины из Германии с системой контроля влажности и температуры.

Икона Андрея Рублева «Троица» почти 100 лет хранилась в Третьяковской галерее. Весной 2023 года президентским указом она была передана Русской православной церкви (РПЦ), после чего ее привезли в Троице-Сергиеву лавру.

Искусствоведы выступали против передачи иконы, заявляя, что ненадлежащие условия хранения могут повредить и даже уничтожить «Троицу». В 2022 году после временной перевозки в Троице-Сергиеву лавру на иконе обнаружили 61 «существенное изменение».

После передачи РПЦ, летом 2023 года, икону почти полтора месяца выставляли в храме Христа Спасителя. Затем «Троицу» увезли в реставрационный центр имени Грабаря, после чего вновь привезли в храм Христа Спасителя на Рождество. При этом транспортировка проходила в двадцатиградусный мороз, а в храме икону выставили в витрине без климат-контроля.

В каком состоянии сейчас находится «Троица», неизвестно, рассказывал собеседник «Русской службы Би-би-си». По его словам сотрудников Третьяковской галереи с января ни разу не допустили к иконе для ее обследования.

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