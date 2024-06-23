«Троицу» Андрея Рублева выставили в Троице-Сергиевой лавре. Икону вновь разместили в витрине без климат-контроля

Икону «Троица» Андрея Рублева доставили в Троице-Сергиеву лавру, где разместили в витрине без климат-контроля, пишет «Русская служба Би-би-си».

Источник, близкий к Минкультуры, утверждает, что простой киот, в который поместили икону в лавре, является временным. По его словам, для «Троицы» привезли специальную витрину из Германии. Предполагается, что эта витрина оснащена системой контроля влажности и температуры. Однако, отмечает «Би-би-си», пока нет никакой информации о том, когда икону переместят в новую витрину.

«Троицу», которая почти 100 лет хранилась в Третьяковской галерее, но в мае 2023 года президентским указом была передана Русской православной церкви (РПЦ) привезли в Троице-Сергиеву лавру в Московской области в канун праздника Троицы. Икону, как утверждает РПЦ, везли на специализированном транспорте с климатическим боксом и системой амортизации.

Факт того, что «Троицу» после прибытия в Лавру не поместили в климатическую капсулу, как было заявлено ранее, в РПЦ и министерстве культуры пока никак не прокомментировали.

В каком состоянии сейчас находится икона, заявил собеседник издания, неизвестно — сотрудников Третьяковской галереи с января ни разу не допустили к иконе для ее обследования. Реставраторы получили доступ к иконе на непродолжительное время только 22 июня перед тем, как ее вывезли из храма Христа Спасителя в Троице-Сергиеву лавру.

После передачи РПЦ, летом 2023 года икону почти полтора месяца выставляли в храме Христа Спасителя. А затем ее увезли в центр имени Грабаря, а затем на Рождество вновь привезли в храм Христа Спасителя. Транспортировка икона проходила в двадцатиградусный мороз без обсуждения на реставрационном совете ее состояния и возможности перемещения. В храме Христа Спасителя «Троицу» выставили в витрине без климат-контоля.

Искусствоведы выступали против передачи иконы из Третьяковской галереи в РПЦ, указывая, что ненадлежащие условия хранения могут повредить и даже уничтожить «Троицу». До того, как «Троицу» отдали РПЦ, икону в 2022 году вывозили на три дня в Троице-Сергиеву лавру для «поклонения верующих». После возвращения «Троицы» в Третьяковскую галерею специалисты обнаружили «существенные изменения состояния сохранности иконы».