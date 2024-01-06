«Троицу» привезли на Рождество в храм Христа Спасителя. Ветхую икону вновь выставят в витрине без климатического контроля

Икону «Троица» Андрея Рублева, которую РПЦ изъяла у Третьяковской галереи, привезли вечером 5 января в храм Христа Спасителя в Москве.

Как сообщает Московский патриархат, святыня будет выставлена в храме в дни празднования Рождества и во время богослужений, которые проведет патриарх Кирилл. До этого икона находилась в реставрационном центре имени академика Игоря Грабаря.

Транспортировка ветхой иконы производилась в двадцатиградусный мороз, несмотря на угрозу ее разрушения, пишет «Русская служба Би-би-си». «Троица» будет находиться в храме в обычной витрине без климатического контроля, рассказали журналистам два источника, близких к Минкультуры РФ. Точно так же ее выставляли в храме летом прошлого года.

На этот раз перевозка «Троицы» состоялась без обсуждения на реставрационном совете ее состояния и возможности перемещения, отмечает издание. Как долго икона будет находиться в храме сейчас, неизвестно.

В мае 2023 года президент РФ Владимир Путин передал «Троицу», которая почти 100 лет хранилась в Третьяковской галерее, Русской православной церкви. Искусствоведы выступали против передачи иконы, заявляя, что ненадлежащие условия хранения могут повредить и даже уничтожить «Троицу». В 2022 году после временной перевозки в Троице-Сергиеву лавру на иконе уже обнаружили 61 «существенное изменение».

После передачи РПЦ, летом 2023 года икону почти полтора месяца выставляли в храме Христа Спасителя. А затем ее увезли в центр имени Грабаря. Там реставраторы должны были готовить «Троицу» к переезду в Троице-Сергиеву лавру, которая получила икону в безвозмездное пользование на 49 лет.

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