Первый в России трансгендерный политик Юлия Алешина рассказала, что сделала заявление об обратном переходе из-за угроз

Первый российский трансгендерный политик Юлия Алешина заявила в беседе с «Новой газетой Балтия», что сделала об обратном переходе из-за поступивших угроз. Политик не уточнила, от кого поступили угрозы. По словам Алешиной, несмотря на давление, она так и не поменяла документы.

«По инсайдерской информации российские власти хотят закрыть меня в психиатрическую больницу, хотя я отдаю отчет всем своим действиям. Из-за этого стресса и пошли посты [об обратном переходе] у меня в телеграм-канале в мае и июне. Еще с зимы у меня был жесточайший стресс», — объяснила Алешина журналистам.

Политик рассказала, что на фоне своих слов об обратном переходе собиралась удалить социальные сети, в том числе телеграм-канал. Пост об этом она также опубликовала в телеграме 21 июня. Однако уже 23 июня в канале появилось еще несколько постов, в том числе сообщение о том, что Алешина передумала удалять профили. «Да не буду я ничего удалять! Я не сдамся! Я за мир и свободу!» — говорится в нем.

Алешина утверждает, что действительно пыталась совершить обратный переход и для этого, в том числе, обратилась в Русскую православную церковь, где ее «отвергли».

Получается, если думать логично, чтобы жить в России, надо быть того пола, кем ты родился. Родилась я мальчиком, имя было Роман. Значит, я обязана вернуться. Это же логично? Логично. Я начала это делать. Я пошла в РПЦ. Я думала, меня там примут, обнимут и вообще помогут. Но, к сожалению, меня отвергли. Я неделю ходила в храм Русской православной церкви, здесь, в Барнауле. Я человек верующий, но не воцерковленный. Меня крестили, когда мне не было даже года, поэтому я этого не помню. Посетив храм, я хочу сказать, что отношение ко мне было, мягко говоря, плохое, грубо говоря, отвратительное.

Кроме того, Алешина опубликовала ответ Верховного суда России на свой запрос, отправленный еще в январе 2024 года — после того, как суд объявил «экстремистским» и запретил «движение ЛГБТ» в стране. Политик требовала разъяснить, может ли она, будучи трансгендерным человеком, после решения суда продолжать жить в России, не скрывать в личном общении, что совершила переход, а также заниматься политикой. Суд ответил, что не дает разъяснения законов по обращениям граждан.

«Я нахожусь в такой ситуации, что мне терять уже особо нечего», — сказала Алешина журналистам, завершая беседу.

Юлия Алешина, родившаяся под именем Роман Алешин, совершила трансгендерный переход в июне 2020 года, а в октябре 2021-го возглавила алтайское отделение партии «Гражданская инициатива». Осенью 2022 года она заявила о завершении своей карьеры, когда Госдума принимала закон о запрете «пропаганды» ЛГБТ.

В 2023 году Алешина собиралась участвовать в выборах губернатора Алтайского края от местного отделения «Гражданской инициативы». Однако вскоре она отказалась от участия, не набрав необходимое количество подписей в поддержку. В интервью «Новой газете Европа» Алешина говорила, что пока не планирует уезжать из России, но если «тема принудительного психиатрического лечения будет развиваться дальше, надо будет думать об эмиграции».