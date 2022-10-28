Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алешина заявила о завершении карьеры из-за законопроекта о запрете «пропаганды» ЛГБТ

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Глава отделения партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае Юлия Алешина сообщила, что из-за законопроекта о запрете «пропаганды» ЛГБТ она вынуждена завершить свою политическую карьеру.

«Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной», — написала она в своем телеграм-канале.

Алешина рассказала, что и раньше испытывала давление из-за трансгендерности. К примеру, ее не пускали на сессии краевого парламента и отказали в регистрации кандидатом в депутаты Барнаульской городской Думы. После принятия нового закона, считает Алешина, противодействие станет еще сильнее.

«Идя в политику, я планировала бороться и боролась за права и свободы всех граждан вне зависимости от их национальности, ориентации и даже политических взглядов. Но, наверное, я немного опередила время», — написала она.

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Юлия Алешина из Алтайского края — первая в России трансгендерная женщина-политик. Мы с ней поговорили «У меня всегда при себе газовый баллончик. На всякий случай»

Подробнее о Юлии Алешиной

Юлия Алешина из Алтайского края — первая в России трансгендерная женщина-политик. Мы с ней поговорили «У меня всегда при себе газовый баллончик. На всякий случай»

Законопроекты о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» Госдума приняла 27 октября. Поправки в законодательство, запрещающие «пропаганду» ЛГБТ как среди взрослых, так и среди несовершеннолетних россиян, депутаты поддержали единогласно.

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В России полностью запретят «пропаганду» гомосексуальности (в кино, в книгах, в рекламе — да везде). А детям нельзя будет даже рассказывать об ЛГБТ-людях. Что еще попадет под запрет? 15 карточек