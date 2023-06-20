В сентябре 2023 года в Алтайском крае пройдут выборы губернатора. В них собирается участвовать Юлия Алешина — первая в России трансгендерная женщина-политик. Она возглавляла алтайское отделение партии , но осенью 2022 года ушла с этой должности. Тем не менее, региональное отделение предложило ей баллотироваться на выборах. Юлия Алешина рассказала изданию «Новая газета Европа», почему идет на выборы и надеется ли победить.

О решении пойти на выборы

Неожиданно для меня однопартийцы предложили мне выдвинуться от регионального отделения на губернаторских выборах. Я согласилась, подумав: «А почему бы и нет?» Я уверена: тот факт, что я родилась в другом теле, не столь важен для избирателей, как моя честность, порядочность и искреннее желание сделать родной край лучше <…> Окончательное решение пока не принято, мы сейчас готовимся к партийному собранию, проводим консультации внутри партии и переговоры с муниципальными депутатами на предмет прохождения муниципального фильтра.

О шансах победить на выборах

Я прекрасно понимаю, что губернатором в сложившейся ситуации мне не стать. Но пусть это будет моим протестом.

О предвыборной программе

Отдельные пункты программы будут посвящены защите ЛГБТ-людей как социальной группы. Но я не считаю правильным посвящать программу только этому, потому что есть еще много других вопросов, касающихся экономики, социальной и правовой сферы.

О войне

Это федеральная повестка, в компетенцию губернатора такое не входит.

Кто такая Юлия Алешина

Юлия Алешина из Алтайского края — первая в России трансгендерная женщина-политик. Мы с ней поговорили «У меня всегда при себе газовый баллончик. На всякий случай»

Кто такая Юлия Алешина

Юлия Алешина из Алтайского края — первая в России трансгендерная женщина-политик. Мы с ней поговорили «У меня всегда при себе газовый баллончик. На всякий случай»

Об отношении к трансгендерным людям в России

Когда в 2021 году я только возглавила региональное отделение партии, одна из подруг моей мамы меня поддержала. А когда в 2022 году стал обсуждаться закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, она изменила свое отношение ко мне с положительного на отрицательное. Эта женщина смотрит телевизор, видимо, на нее повлияла риторика властей на тему ЛГБТ-сообщества.

О личном опыте

[Трансгендерный переход] занял около полутора лет. В Барнауле нет частной клиники, куда я могла бы обратиться с подобной проблемой. Поэтому я отправилась в государственную психиатрическую больницу <…> Справку на смену гендерного маркера я получила уже через полтора года после первого обращения к врачу.

О законе про запрет «смены пола»

Я пребываю в стрессе и шоке. В таком состоянии мне как-то тяжеловато говорить. Но я хочу сказать, что этот законопроект не просто дискриминационный, он вообще лишает трансгендерных людей права на медицинскую помощь. [Российские власти] выбрали самую дискриминируемую группу и решили сначала ограничить в правах ее. Но это может продолжиться. Ограничения на получение медпомощи могут распространиться не только на нас, но и на самые разные слои российского общества.

О будущем

Надо будет думать об эмиграции.

Что надо знать

Трансгендерный переход — то же самое, что смена пола? Трансгендерные люди живут меньше остальных? Почему их не любят даже некоторые феминистки? Стыдные вопросы про трансгендерность — новая версия!

Что надо знать

Трансгендерный переход — то же самое, что смена пола? Трансгендерные люди живут меньше остальных? Почему их не любят даже некоторые феминистки? Стыдные вопросы про трансгендерность — новая версия!