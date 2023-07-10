Бывшая глава отделения партии в Алтайском крае Юлия Алешина отказалась от участия в губернаторских выборах, поскольку не смогла набрать необходимое число подписей в поддержку своей кандидатуры.

Она пояснила, что для участия в выборах необходимы подписи 502 муниципальных депутатов и сельских глав. По словам Алешиной, однозначную готовность поставить подписи в поддержку ее выдвижения подтвердили только 19 человек.

«Многие муниципальные депутаты и сельские главы высказывали готовность поставить подписи, но впоследствии стали отказываться, ссылаясь на законопроект о полном запрете смены пола», — написала Алешина в своем телеграм-канале. Она уточнила, что не будет раскрывать имена поддержавших ее людей из-за «сложившейся политической обстановкой в стране».

По итогам собрания региональное отделение партии решило признать выборы губернатора в 2023 году недемократичными, а «муниципальный фильтр» — «непреодолимым препятствием в избирательном процессе свободных выборов».

Юлия Алешина — первая в России трансгендерная женщина-политик. Осенью 2022 года она заявила о завершении своей карьеры на фоне принятия Госдумой в первом чтении законопроекта о запрете «пропаганды» ЛГБТ. Тогда же она ушла с поста главы регионального отделения партии «Гражданская инициатива».

Летом 2023 года стало известно, что отделение партии по Алтайскому краю предложило ей баллотироваться на пост губернатора региона. Алешина согласилась. Позднее в интервью «Новой газете Европа» политик говорила, что понимает, что ей не стать губернатором. Свое возможное участие в выборах она называла протестом.

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