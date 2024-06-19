Путин после Северной Кореи прилетел во Вьетнам

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом во Вьетнам. Его самолет, сообщает ТАСС, приземлился в Ханое.

В ходе визита Путин встретится с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем парламента Чан Тхань Маном.

В рамках визита планируется принять совместное заявление, а также подписать около 20 документов о сотрудничестве в различных областях.

Визит продлится два дня.

Путин прилетел во Вьетнам из КНДР, где он находился с однодневным визитом.

КНДР и Вьетнам стали четвертой и пятой страной, которые Путин посещает после инаугурации, состоявшейся в начале мая. До этого президент РФ был в Китае, Беларуси и Узбекистане.