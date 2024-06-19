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Тысячи людей с флажками улыбаются и машут. Корейский ансамбль поет песню Шамана «Встанем» Как Путина принимали в Пхеньяне

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Президент России Владимир Путин впервые с 2000 года посетил КНДР. Визит продлился чуть менее суток, за это время Путин около 10 часов общался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Кортеж президента РФ на всем пути следования приветствовали тысячи человек с цветами и флагами. Путин и Ким посетили торжественный концерт, в ходе которого, помимо корейских композиций, были исполнены фрагменты песен Шамана, Олега Газманова и Григория Лепса. «Пхеньян можно назвать рекордсменом по количеству знаков внимания и гостеприимства, которые были оказаны российскому лидеру в честь его приезда», — написал ТАСС.