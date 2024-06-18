H&M решила ликвидировать основную российскую компанию
Основное юридическое лицо шведского ретейлера H&M Hennes & Mauritz в России — ООО «Эйч энд Эм» — решило ликвидировать компанию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Вопрос о ликвидации российского дочернего предприятия был утвержден 17 июня.
Вскоре после начала полномасштабного российского вторжения шведская группа H&M, в которую входят, помимо одноименного бренда, Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday, закрыла свои магазины в России. Позже компания объявила об уходе из страны и, как сообщалось, выставила свой российский бизнес на продажу. Торговые площадки H&M в РФ заняли российские бренды Melon Fashion Group (Zarina, befree, Love Republic), Lime, «Снежная королева», а также турецкий Koton.