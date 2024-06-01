«В России дети тоже любят шоколад» Глава Ritter Sport объяснил, почему компания не закрыла российский бизнес (для нее это второй по величине рынок сбыта)
Генеральный директор немецкого производителя шоколада Ritter Sport Андреас Ронкен, которого с начала полномасштабной войны в Украине критикуют за отказ компании уйти с российского рынка, в интервью изданию Focus объяснил свое решение.
«Наше решение было правильным, и я бы принял его снова. Войну нельзя выиграть за счет продовольственных ограничений», — сказал Ронкен. Он добавил, что из-за своей позиции получал угрозы убийством.
Ронкен заявил, что «в России дети тоже любят шоколад», а сложившаяся ситуация «иллюстрирует дилемму между отношением и ответственностью». Ронкен пояснил, что Россия — второй по величине рынок сбыта Ritter Sport. По его словам, если бы компания перестала работать в России, то ей пришлось бы уволить 200 человек с единственного завода в Германии, расположенного в городе Вальденбух. Еще один завод компании находится в Австрии.
При этом Ронкен напомнил, что Ritter Sport жертвует прибыль от продаж в России благотворительным организациям, работающим в Украине. В прошлом году на эти цели было выделено около миллиона евро, а в 2022 году — полтора миллиона.
После начала вторжения российских войск в Украину Ritter Sport часто критиковали. В конце марта 2022 года тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал пост в твиттере, в котором известный лозунг марки «Quadratisch. Praktisch. Gut» («Квадратный. Практичный. Хороший») был перефразирован в «Quadratisch. Praktisch. Blut» («Квадратный. Практичный. Кровавый»). Критиковал компанию и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Глава компании позднее написал в своем профиле в LinkedIn: «Мы семейный бизнес, мы также несем ответственность за наших сотрудников и партнеров. Ситуация сложнее, чем может показаться некоторым».
Он пояснил, что фирма, основанная в 1912 году, за годы работы выстроила устойчивые цепочки поставок какао-бобов от фермеров из Африки и Южной Америки. «Многие фермеры потеряют значительную часть средств к существованию, если поставки прекратятся. Мы не международная транснациональная корпорация, которая может просто изменить ситуацию. Мы знаем друг друга лично и рассчитываем друг на друга», — подчеркивал Ронкен.
Тогда же он сообщил, что компания прекратила инвестировать в российский рынок, отказалась от рекламы в РФ и стала жертвовать прибыль, полученную в России. Как писали «Ведомости», в 2022 году российское подразделение компании «Риттер спорт шоколад» получило 1,1 миллиарда рублей чистой прибыли. В 2023 году компания зафиксировала чистый убыток в почти 479 миллионов рублей из-за роста себестоимости продукции.
Новое интервью Ронкена прокомментировал Андрей Мельник: «Российские солдаты тоже любят шоколад. Боже мой. Два года, три месяца и шесть дней кровавой войны России. Ты ничему не научился, Ritter Sport?»