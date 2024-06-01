«В России дети тоже любят шоколад» Глава Ritter Sport объяснил, почему компания не закрыла российский бизнес (для нее это второй по величине рынок сбыта)

Гендиректор Ritter Sport Андреас Ронкен Marijan Murat / dpa / Scanpix / LETA

Генеральный директор немецкого производителя шоколада Ritter Sport Андреас Ронкен, которого с начала полномасштабной войны в Украине критикуют за отказ компании уйти с российского рынка, в интервью изданию Focus объяснил свое решение.

«Наше решение было правильным, и я бы принял его снова. Войну нельзя выиграть за счет продовольственных ограничений», — сказал Ронкен. Он добавил, что из-за своей позиции получал угрозы убийством.

Ронкен заявил, что «в России дети тоже любят шоколад», а сложившаяся ситуация «иллюстрирует дилемму между отношением и ответственностью». Ронкен пояснил, что Россия — второй по величине рынок сбыта Ritter Sport. По его словам, если бы компания перестала работать в России, то ей пришлось бы уволить 200 человек с единственного завода в Германии, расположенного в городе Вальденбух. Еще один завод компании находится в Австрии.

При этом Ронкен напомнил, что Ritter Sport жертвует прибыль от продаж в России благотворительным организациям, работающим в Украине. В прошлом году на эти цели было выделено около миллиона евро, а в 2022 году — полтора миллиона.

После начала вторжения российских войск в Украину Ritter Sport часто критиковали. В конце марта 2022 года тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал пост в твиттере, в котором известный лозунг марки «Quadratisch. Praktisch. Gut» («Квадратный. Практичный. Хороший») был перефразирован в «Quadratisch. Praktisch. Blut» («Квадратный. Практичный. Кровавый»). Критиковал компанию и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава компании позднее написал в своем профиле в LinkedIn: «Мы семейный бизнес, мы также несем ответственность за наших сотрудников и партнеров. Ситуация сложнее, чем может показаться некоторым».

Он пояснил, что фирма, основанная в 1912 году, за годы работы выстроила устойчивые цепочки поставок какао-бобов от фермеров из Африки и Южной Америки. «Многие фермеры потеряют значительную часть средств к существованию, если поставки прекратятся. Мы не международная транснациональная корпорация, которая может просто изменить ситуацию. Мы знаем друг друга лично и рассчитываем друг на друга», — подчеркивал Ронкен.

Тогда же он сообщил, что компания прекратила инвестировать в российский рынок, отказалась от рекламы в РФ и стала жертвовать прибыль, полученную в России. Как писали «Ведомости», в 2022 году российское подразделение компании «Риттер спорт шоколад» получило 1,1 миллиарда рублей чистой прибыли. В 2023 году компания зафиксировала чистый убыток в почти 479 миллионов рублей из-за роста себестоимости продукции.

Новое интервью Ронкена прокомментировал Андрей Мельник: «Российские солдаты тоже любят шоколад. Боже мой. Два года, три месяца и шесть дней кровавой войны России. Ты ничему не научился, Ritter Sport?»

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