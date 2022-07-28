H&M выставила свой бизнес в России на продажу

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Сеть магазинов одежды H&M, объявившая об уходе с российского рынка, выставила свои активы в РФ на продажу, пишет «Коммерсант».

Покупателям предлагаются права долгосрочной аренды на около 170 магазинов в 65 городах РФ, распределительный центр площадью 57,7 тысяч квадратных метров, а также товарные запасы общей стоимостью 210 миллионов долларов.

Источники «Коммерсанта» на рынке предполагают, что предложения о покупке российского бизнеса H&M, скорее всего, получили крупнейшие российские fashion-ретейлеры — Melon Fashion Group (более 840 магазинов под брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela), группа «Спортмастер» (более 600 точек). В этих компаниях оперативно на вопросы ответить не смогли, в H&M комментарии на момент публикации также не предоставили.

По мнению собеседников издания, H&M вряд ли удастся найти одного покупателя на все свои активы, особенно с учетом отказа компании от поставок своей продукции в РФ. Они предполагают, что ретейлер будет распродавать оставшиеся запасы товаров и постепенно пакетами продавать права аренды, например, по отдельным городам.

Группа H&M, в которую входят Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday, после начала российского вторжения в Украину закрыла свои магазины в РФ, а 18 июля объявила об уходе из страны. В августе H&M собирается временно открыть некоторые свои магазины, чтобы продать остатки товаров. При этом, как объявила компания, интернет-магазин работу не возобновит, а распродажи не будет. В России H&M работала с 2009 года.

По оценке Йельского университета, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили уже более 1200 иностранных компаний.

Что еще происходит на российском рынке

«Вместо кинозалов будут глухие коробки, вместо ТЦ — склады» Топ-менеджер Crocus Group и певец Эмин Агаларов дал интервью о том, как после 24 февраля изменился бизнес в России. Краткий пересказ

Что еще происходит на российском рынке

«Вместо кинозалов будут глухие коробки, вместо ТЦ — склады» Топ-менеджер Crocus Group и певец Эмин Агаларов дал интервью о том, как после 24 февраля изменился бизнес в России. Краткий пересказ