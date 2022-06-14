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потеряли 30% якорных арендаторов, посещаемость просела на треть. Все сети, временно закрывшие магазины, платят за аренду. Об уходе объявили Jysk, Nike и Crocs. Сейчас H&M и Zara держат нас на ниточке: «Может быть, мы не уйдем». не сработает: никто не захочет стать буфером для России. На локальном уровне ты можешь через Узбекистан привезти Mercedes, но в глобальном масштабе Chanel, H&M и Louis Vuitton на это не пойдут.

Если крупнейшие международные сети уйдут, на отечественных марках не продержаться. И тогда ТЦ опустеют. Арендная ставка всегда состояла из фиксированной части и процента с оборота, который компенсировался высокой выручкой. У другой сети такой выручки (условно, 100 миллионов рублей в месяц) не будет, чем бы вы ни торговали, разве что наркотиками, если это будет законно. Отбить аренду по-другому не получится. Что делать дальше, решит владелец, мы подстроимся. Может, устроим самый большой в мире боулинг-центр или склад.

Без громких западных премьер посещаемость в кинотеатрах рухнула на 70% — космическое число. Раньше в залы набивались 12-17 тысяч человек за сеанс. Чтобы кинотеатры продолжили работу, России нужно стать лучше Голливуда и ежедневно выпускать фильмы, на которые захочет пойти вся страна. Скорее всего, мы не справимся. И вместо кинозалов останутся глухие коробки, будем там в теннис играть.

«Макдоналдс» давал самый большой доход от арендной платы на фуд-кортах. Если появится условный , все торговые центры страны потеряют тысячи посетителей. Можно переименоваться как угодно, но «Макдоналдс» — не какой-то фейк. Если я хочу бургер, то иду в «Макдоналдс». Если его нет, я не хочу бургер.

Это приблизительный пересказ интервью . Некоторые заявления отредактированы с сохранением общего смысла сказанного. Полностью интервью можно прочесть на сайте РБК.

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