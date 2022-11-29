На месте H&M откроются магазины российских брендов

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На месте магазинов H&M в России откроют бутики отечественных брендов. Об этом ТАСС сообщила руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

Торговые площадки H&M занимают российские бренды Melon Fashion Group (Zarina, befree, Love Republic), Lime, «Снежная королева», а также турецкий Koton, рассказала Цветкова.

В качестве примера она привела торговый центр «Сургут Сити Молл», где площадку магазина H&M поделили между Zarina и Befree, которые начнут работу в марте 2023 года. В пензенском торговом центре площади шведской сети займут Befree и магазин товаров для дома Kuchenland.

Как пояснила Цветкова, срок открытия магазинов связан с состоянием помещения и его конфигурацией — сдается ли оно полностью или делится между несколькими арендаторами.

«Также фешен-бренды предпочитают открываться с новой коллекцией, а не в период распродаж декабря-февраля», — отметила собеседница агентства.

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В марте шведская группа H&M, в которую входят Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday, закрыла свои магазины в России после начала войны в Украине. В июле компания объявила об уходе из страны и, как сообщалось, выставила свой российский бизнес на продажу.

Флагманский магазин H&M на Тверской улице в Москве собираются закрыть 30 ноября. Как сообщал ретейлер, к 24 ноября были закрыты 114 магазинов H&M в России из 146.

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