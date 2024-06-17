Суд в Москве заочно арестовал украинского полковника по делу об уничтожении самолета А-50. «Военкоры» сообщали, что его могла сбить российская ПВО

Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал по просьбе следствия командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ полковника Николая Дзямана по делу о теракте, повлекшем смерть человека (пункт «б» части 3 статьи 205 УК).

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, власти РФ объявили украинского военного в федеральный розыск.

По версии следствия, Дзяман приказал сбить самолет Воздушно-космических сил РФ, который патрулировал воздушное пространство России. Военный, считает СК, знал, что самолет не имеет вооружения и не предназначен для боевых действий. Действия Дзямана привели к гибели 10 членов экипажа и уничтожению самолета, утверждает ведомство.

СК не уточняет, какой самолет был уничтожен и где именно это произошло. ВСУ сообщали, что 23 февраля украинские военные сбили российский самолет-разведчик с 10 членами экипажа на борту в районе Азовского моря. Российские «военкоры» писали, что причиной крушения борта стал «дружественный огонь». Минобороны РФ сообщения о крушении самолета не комментировало.

В военно-транспортной авиации РФ, как сообщала «Украинская правда», семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. В конце февраля 2023 года белорусские активисты заявили, что устроили диверсию на аэродроме под Минском и повредили находившийся там российский самолет А-50. В январе ВСУ утверждали, что сбили над акваторией Азовского моря еще один самолет А-50 и повредили воздушный командный пункт Ил-22М11.