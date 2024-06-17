Суд начнет рассматривать дело Эвана Гершковича 26 июня. Слушания будут проходить в закрытом режиме

Свердловский областной суд назначил первое заседание по делу корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиненного в России в шпионаже, на 26 июня. Процесс будет проходить в закрытом режиме, сообщила пресс-служба суда. Рассматривать дело будут судья Андрей Минеев.

«По версии органов следствия, американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 г. собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники», говорится в опубликованном пресс-службой суда сообщении.

Эван Гершкович вину не признает.

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте 2023 года. С апреля 2023 года журналиста держат в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Крупнейшие западные СМИ и независимые российские издания, включая «Медузу», неоднократно требовали освободить журналиста The Wall Street Journal.

После гибели Алексея Навального в колонии в феврале 2024 года стало известно, что политика и Эвана Гершковича могли обменять на отбывающего наказание в Берлине Вадима Красикова, осужденного за убийство бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Обмен не состоялся из-за гибели Навального в колонии.

Президент США Джо Байден обещал продолжать работать над его возвращением журналиста The Wall Street Journal на родину.