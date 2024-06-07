Верховный суд России объявил «экстремистской организацией» несуществующее «Антироссийское сепаратистское движение»

Верховный суд России по иску Минюста объявил экстремистской организацией «Антироссийское сепаратистское движение» и «его структурные подразделения», сообщает «Медиазона».

Как отмечает издание, движения с таким названием не существует. В свою очередь Минюст описывал его как «международное общественное движение по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России».

Заседание Верховного суда прошло в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение решения. По данным Sota, заседание длилось пять с половиной часов.

Исследовательский центр «Сова» отмечал, что запрет несуществующего «Антироссийского сепаратистского движения» позволит властям привлекать к уголовной ответственности «широкий круг самых разных активистов и обычных граждан в разных регионах России».

«Мы полагаем, что подобный запрет поставит под удар не только сепаратистов, выступающих за отделение тех или иных регионов от России военным путем, но и тех, кто исключительно в мирном ключе ведет дискуссии о статусе той или иной территории и даже о расширении ее прав, в том числе культурных, в составе России», — писал центр.

Верховный суд уже объявлял «экстремистскими» и «террористическими» организации, у которых нет единого объединения и структуры. Так, в августе 2020 года Верховный суд объявил «экстремистской организацией» . В 2022 году Верховный суд объявил «террористическим» «международное молодежное движение „Колумбайн“».

В конце ноября 2023 года Верховный суд по иску Минюста объявил «экстремистской организацией» также несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ». Минюст не уточнял, что именно он считает «движением», кто в нем состоит и как оно устроено. После решения суда в России возбудили уголовное дело в отношении владельца и сотрудников бара Pose в Оренбурге. Их обвиняют в организации «экстремистского сообщества».

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